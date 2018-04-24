В трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке
Пожилую женщину с открытым переломом ноги госпитализировала "скорая".
В трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке
© espreso.tv
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В трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке
Кусок металлической детали пробил дно и травмировал ногу женщине
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В Днепровском районе Киева возле метро Лесная в трамвае во время движения оторвалась часть металлической детали, проломила пол и сломала ногу пожилой женщине.
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
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“Кусок ходовой части пробил пол и влетел в салон, попав в пенсионерку. Женщину в возрасте около 80 лет с открытым переломом ноги госпитализировала скорая“, - говорится в сообщении.
Другие пассажиры не пострадали. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причину инцидента.
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