Пожилую женщину с открытым переломом ноги госпитализировала "скорая".

В трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке

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В трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке

В Днепровском районе Киева возле метро Лесная в трамвае во время движения оторвалась часть металлической детали, проломила пол и сломала ногу пожилой женщине.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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“Кусок ходовой части пробил пол и влетел в салон, попав в пенсионерку. Женщину в возрасте около 80 лет с открытым переломом ноги госпитализировала скорая“, - говорится в сообщении.

Другие пассажиры не пострадали. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причину инцидента.

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