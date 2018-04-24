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В трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке

Комментариев: 4
Пожилую женщину с открытым переломом ноги госпитализировала "скорая".
В трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке
© espreso.tv
Фото 1/5
  • Кусок металлической детали пробил дно и травмировал ногу женщине
  • Примечательно, что трамвай не старый
  • На месте происшествия было много крови
  • Пенсионерку госпитализировали
  • Инцидент произошел на конечной остановке трамвая
В трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке
Кусок металлической детали пробил дно и травмировал ногу женщине
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В Днепровском районе Киева возле метро Лесная в трамвае во время движения оторвалась часть металлической детали, проломила пол и сломала ногу пожилой женщине.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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“Кусок ходовой части пробил пол и влетел в салон, попав в пенсионерку. Женщину в возрасте около 80 лет с открытым переломом ноги госпитализировала скорая“, - говорится в сообщении.

Другие пассажиры не пострадали. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причину инцидента. 

Как сообщалось, 20 апреля в Запорожье неисправный подъемник мусоровоза убил пешехода и разбил три авто.

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Теги: трамвай, поломка, перелом, полиция, Киев
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Комментариев (5)
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Peyot    24.04.2018, 15:19
Оценка:  -1
Peyot
Отличных трамваев рыги накупили.... и сколько еще подобных камней нам придется словить изза того что все всеголишь на 3,5 года пустили в свое время рыгов-воров к власти!!!!
Sancho-s    24.04.2018, 15:19
Оценка:  +2
Sancho-s
Это новый трамвай?
Peyot    24.04.2018, 15:19
Оценка:  -1
Peyot
ну как новый... при азирове купленый
Хюндай    24.04.2018, 15:15
Оценка:  +2
Хюндай
Да качество трамваев желает лучшего,,бабушке не повезло .
y_b    24.04.2018, 15:03
Оценка:  +4
y_b
Ох*еть, типа новый трамвай же...
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