Под Киевом более часа горел ресторанный комплекс

Пожар в ресторанном комплексе, расположенном на а Новообуховской трассе, возник около пяти часов вечера. Большинство строений комплекса были деревянными.

В загородном ресторане под Киевом возник масштабный пожар вечером в среду, 25 апреля, dtp.kiev.ua.

По сообщению, в загородном комплексе на Новообуховской трассе около пяти часов вечера вспыхнуло одно из деревянных зданий. По словам очевидцев, в нем была расположена баня.

На место инцидента, в 14 километрах от КПП, прибыли спасатели.

Ранее в Киеве горело кафе, дым по вытяжке пошел из заведения в квартиры.

Ранее в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области горел ресторанный комплекс.

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