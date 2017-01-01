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Под Киевом более часа горел ресторанный комплекс

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Пожар в ресторанном комплексе, расположенном на а Новообуховской трассе, возник около пяти часов вечера. Большинство строений комплекса были деревянными.
Под Киевом горел ресторан
Под Киевом горел ресторан
segodnya.ua

В загородном ресторане под Киевом возник масштабный пожар вечером в среду, 25 апреля, dtp.kiev.ua.

По сообщению, в загородном комплексе на Новообуховской трассе около пяти часов вечера вспыхнуло одно из деревянных зданий. По словам очевидцев, в нем была расположена баня.

На место инцидента, в 14 километрах от КПП, прибыли спасатели.

Ранее в Киеве горело кафе, дым по вытяжке пошел из заведения в квартиры.

Ранее в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области горел ресторанный комплекс.

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Теги: Киев, фото, пожар, ресторан
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Источник: korrespondent.net

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