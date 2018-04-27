Подавился куском сала: у метро Черниговская умер мужчина
В Деснянском районе Киева рядом с метро Черниговская возле киоска Бистро около 14:00 скоропостижно скончался мужчина, возраст которого был около 50 лет.
Об этом сообщает Информатор.
“По словам очевидцев, он подавился большим куском сала“, - отмечается в сообщении.
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Продавец Бистро вызвала скорую помощь. Через 5-7 минут на место происшествия прибыли 2 бригады медиков.
До приезда скорой прохожие пытались оказать мужчине первую помощь. Затем около получаса пострадавшего реанимировали медики, но спасти мужчину не удалось.
На месте ЧП прибыли патрульные. Полиция и судмедэксперты устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Как сообщалось, также 27 апреля в Харькове на станции метро умер мужчина.