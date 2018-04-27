Подавился куском сала: у метро Черниговская умер мужчина

Сразу же после трагедии "наливайка" продолжила свою работу.

На место прибыли 2 бригады медиков, но спасти несчастного не удалось kiev.informator.ua

В Деснянском районе Киева рядом с метро Черниговская возле киоска Бистро около 14:00 скоропостижно скончался мужчина, возраст которого был около 50 лет.

Об этом сообщает Информатор.

“По словам очевидцев, он подавился большим куском сала“, - отмечается в сообщении.

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Продавец Бистро вызвала скорую помощь. Через 5-7 минут на место происшествия прибыли 2 бригады медиков.

Полиция и судмедэксперты выясняют обстоятельства инцидента kiev.informator.ua

До приезда скорой прохожие пытались оказать мужчине первую помощь. Затем около получаса пострадавшего реанимировали медики, но спасти мужчину не удалось.

На месте ЧП прибыли патрульные. Полиция и судмедэксперты устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Рядом с местом происшествия спокойно "отдыхают" клиенты Бистро kiev.informator.ua

Как сообщалось, также 27 апреля в Харькове на станции метро умер мужчина.