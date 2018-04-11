В Киеве на улице Российской нашли труп мужчины
Причина смерти мужчины неизвестна.
В Киеве возле дома по улице Российской 74б был найден труп мужчины.
Об этом сообщает Информатор.
Тело обнаружили прохожие. Они сообщили, что шли по улице и увидели лежащего на улице мужчину, который не подавал признаков жизни.
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Прохожие вызвали скорую помощь, которая по прибытию констатировала смерть.
Медики не обнаружили на мужчине внешних повреждений и вызвали следственно-оперативную группу. Причину смерти установит следствие.
Напомним, 5 апреля в Киеве на Троещине в здании пенсионного фонда по улице Каштановой, 6, был обнаружен обгоревший труп мужчины. Ранее, 27 марта, в столичной квартире по улице Елизаветы Чавдар нашли труп женщины.
Правильно замочили, нехрен там шастать! Всю эту улицу надо в ядерный пепел превратить!