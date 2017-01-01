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Сеть обсуждает появление флагов СССР на Крещатике

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Пользователи предположили, что декорации - это часть украшения к Первомаю. Кто-то вспомнил про политику декоммунизации или просто пошутил по этому поводу.
В центре Киева появились советские флаги и лозунги
В центре Киева появились советские флаги и лозунги
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В центре Киева развесили красные флаги СССР и транспаранты "Слава Великому Октябрю!" в ночь на 30 апреля. В соцсетях киевляны выразили удивление возвращением обстановки советских времен.

Атрибутика оказалась декорацией к фильму "Птах душі" о поэте и диссиденте Василии Стусе. Премьера фильма запланирована на январь 2019 года.

Устанавливать декорации на Крещатике стали еще накануне вечером. Это крайне удивило проходивших мимо людей.

Часть пользователей предположила, что декорации - это часть украшения к Первомаю. Кто-то вспомнил про политику декоммунизации или просто пошутил по этому поводу.

 
 
 
 

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Теги: Киев, фото, СССР, Крещатик, Советский Союз, красные флаги, Октябрьская революция
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Источник: korrespondent.net

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