В Киеве началась подготовка реконструкции Шулявского моста

Ожидается, что ремонтные работы продлятся 17 месяцев.

На время работ будет предусмотрен объезд vesti-ukr.com

В Киеве 1 мая началась подготовка к реконструкции Шулявского путепровода, в связи с чем будет ограничено движение на некоторых участках дороги.

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Об этом сообщает 112 Украина.

Ожидается, что ремонт путепровода растянется на долгих 17 месяцев.

На время ремонта предусмотрены такие изменения:

движение по маршруту ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на пр. Победы (на этом участке пр. Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги): будет сохранен существующий выезд на пр. Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

односторонними будут ул. Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и от ул. Петра Нестерова в направлении пр. Победы (будет установлен временный светофор);

на троллейбусном маршруте со стороны Севастопольской площади на ул. Вадима Гетьмана конечной остановкой будет Индустриальный мост. Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко - Ивана Гонты.

Для пешеходов будут работать переходы 112.ua

Пешеходы смогут пользоваться подземными и надземными переходами, где также будет установлен светофор.

Напомним, 27 апреля в Укравтодор сообщили, что по всей протяженности дороги М-05 Киев-Одесса в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы.