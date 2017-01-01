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Бесплатная флюорография в Киеве: адреса по районам

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Все желающие смогут пройти обследование и получить профильную консультацию фтизиатра. Флюорограф будет работать в определенные дни, составлен график.
Киевляне получат возможность бесплатно обследоваться
Киевляне получат возможность бесплатно обследоваться
pogliad.ua

В мае в каждый район Киева приедет бесплатный передвижной флюорограф, на котором любой желающий киевлянин сможет сделать снимок органов своей грудной клетки и получить консультацию квалифицированного фтизиатра. При обнаружении грудной патологии, больные будут направлены в профильные медучреждения Кива.

Об этом в среду, 2 мая, сообщили в КГГА, предоставив график работы бесплатного флюорографа.

 

 

 

Киевляне получат возможность бесплатно обследоваться
Киевляне получат возможность бесплатно обследоваться
kyivcity.gov.ua

 

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Услуга доступна для всех жителей города с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут. После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.

Напомним, 23 марта и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила заменить флюорографию анкетированием. По мнению Супрун, не имеют смысла массовые обследования здоровых людей.

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Теги: Киев, обследование, флюорография, бесплатно, медицина
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