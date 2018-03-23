Супрун предлагает заменить флюорографию анкетированием
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что флюорография является устаревшим методом диагностики из “советской системы здравоохранения“, от которого следует отказаться в пользу анкетирования у семейного доктора.
Об этом она написала в Facebook.
“В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез“, - написала она.
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В поддержку своего заявления и.о. министра приводит ряд аргументов.
“Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто проходят мимо именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения“, - пишет она.
По словам Супрун, в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 человек.
“Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства“, - подчеркнула и.о. министра.
В своем сообщении она описала, как проходит диагностирование туберкулеза в “цивилизованных странах“.
“В цивилизованных странах это выглядит так:
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- На осмотре у семейного врача (или терапевта или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.
- Если врач видит потребность - он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за 2:00 и пациент сможет начать лечиться“, - резюмировала Супрун.
Напомним, 22 марта здание Верховной Рады подсветили красным светом ко Дню борьбы с туберкулезом. Ранее, 3 марта, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на болгарскую вакцину против туберкулеза.