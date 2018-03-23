Супрун предлагает заменить флюорографию анкетированием

Проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей не имеет смысла, поскольку не решает проблемы, считает Супрун.

По словам Супрун, в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 человек beztabu.net

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что флюорография является устаревшим методом диагностики из “советской системы здравоохранения“, от которого следует отказаться в пользу анкетирования у семейного доктора.

Об этом она написала в Facebook.

“В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез“, - написала она.

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В поддержку своего заявления и.о. министра приводит ряд аргументов.

“Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто проходят мимо именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения“, - пишет она.

По словам Супрун, в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 человек. “Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства“, - подчеркнула и.о. министра.

В своем сообщении она описала, как проходит диагностирование туберкулеза в “цивилизованных странах“.

“В цивилизованных странах это выглядит так:

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- На осмотре у семейного врача (или терапевта или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.

- Если врач видит потребность - он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за 2:00 и пациент сможет начать лечиться“, - резюмировала Супрун.

Напомним, 22 марта здание Верховной Рады подсветили красным светом ко Дню борьбы с туберкулезом. Ранее, 3 марта, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на болгарскую вакцину против туберкулеза.