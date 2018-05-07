В Киеве началось метеорологическое лето

Метеорологическая весна в Киеве уже закончилась. Она началась 24 марта и была очень короткой - всего лишь 36 дней.

В Киеве на прошлой неделе регулярно обновлялись температурные рекорды Корреспондент.net

В столице Украины началось метеорологическое лето. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в понедельник, 7 мая.

По информации ученых, среднесуточная температура в Киеве с 29 апреля превышает 15,0°С.

Таким образом, закончилась метеорологическая весна. Она началась 24 марта и длилась всего 36 дней. Весна в Киеве была почти на месяц короче климатической нормы.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киеве на 16 дней раньше среднестатистических показателей.

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Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. Рекорд за 137 лет наблюдений был установлен в 1996 году – тогда метеорологическое лето наступило 22 апреля – говорится в сообщении.

Также климатологи исключили весенние заморозки в столице.

Напомним, на прошлой неделе каждый день в Киеве фиксировались температурные рекорды. А 2 мая Украина стала одной из самых жарких стран в Европе.