В Киеве началось метеорологическое лето
В столице Украины началось метеорологическое лето. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в понедельник, 7 мая.
По информации ученых, среднесуточная температура в Киеве с 29 апреля превышает 15,0°С.
Таким образом, закончилась метеорологическая весна. Она началась 24 марта и длилась всего 36 дней. Весна в Киеве была почти на месяц короче климатической нормы.
Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киеве на 16 дней раньше среднестатистических показателей.
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Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. Рекорд за 137 лет наблюдений был установлен в 1996 году – тогда метеорологическое лето наступило 22 апреля – говорится в сообщении.
Также климатологи исключили весенние заморозки в столице.
Напомним, на прошлой неделе каждый день в Киеве фиксировались температурные рекорды. А 2 мая Украина стала одной из самых жарких стран в Европе.