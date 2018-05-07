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На Крещатике обрушилась часть балкона

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Куски бетонной конструкции падали на тротуар и проезжую часть возле Бессарабского рынка.
На Крещатике обрушилась часть балкона
© kiev.informator.ua
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  • К счастью никто из людей не пострадал
  • Крупные куски лепнины могли серьезно травмировать людей
  • Обломки конструкции падали с 4-го этажа
  • Сейчас часть тротуара ограждена
  • При падении куски бетона погнули рекламный щит
  • На место происшествия прибыли патрульные
  • Также обломки падали и на проезжую часть
  • Здание было построено в 1950 годы
  • Полиция оградила опасный участок
  • На первом этаже здания расположена кафе-вареничная
  • Обломки были довольно крупные и тяжелые
На Крещатике обрушилась часть балкона
К счастью никто из людей не пострадал
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В центре Киева в доме по улице Крещатик, 29, возле Бессарабского рынка обвалился балкон. Куски бетона посыпались на тротуар и проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает Информатор.

“7 мая около 22:10 в доме, где расположена вареничная Катюша, обрушился балкон. Куски бетонной конструкции посыпались с 4-го этажа на тротуар, проезжую часть и даже погнули рекламный щит и защитную сетку“, - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, в результате инцидента никто из прохожих не пострадал. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и оградили небезопасное место. Сейчас тротуар на центральной улице столицы частично перекрыт.

Напомним, также в самом центре Киева на улице Ярославов Вал, 19, в понедельник, 7 мая, частично обрушилась верхняя часть фасада старого здания. 

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Теги: обвал, балкон, обрушение, здание, Крещатик, Киев
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