На Крещатике обрушилась часть балкона

Куски бетонной конструкции падали на тротуар и проезжую часть возле Бессарабского рынка.

К счастью никто из людей не пострадал

В центре Киева в доме по улице Крещатик, 29, возле Бессарабского рынка обвалился балкон. Куски бетона посыпались на тротуар и проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает Информатор.

“7 мая около 22:10 в доме, где расположена вареничная Катюша, обрушился балкон. Куски бетонной конструкции посыпались с 4-го этажа на тротуар, проезжую часть и даже погнули рекламный щит и защитную сетку“, - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, в результате инцидента никто из прохожих не пострадал. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и оградили небезопасное место. Сейчас тротуар на центральной улице столицы частично перекрыт.

Напомним, также в самом центре Киева на улице Ярославов Вал, 19, в понедельник, 7 мая, частично обрушилась верхняя часть фасада старого здания.