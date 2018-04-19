В Киеве ветер сорвал железные листы с ТЦ: травмирована женщина

Пострадавшую забрала скорая помощь, о состоянии ее здоровья на данный момент ничего не известно.

В четверг, 19 апреля, на проспекте Победы, напротив станции метро Политехнический институт с недавно построенного ТРЦ Смарт Плаза сильный ветер сорвал железные листы перекрытия. Слетев со здания, они ударили пенсионерку. Удар пришелся в голову. Информация об этом появилась на странице "Я люблю Киев" в Facebook.

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Пользователи соцсетей выкладывают фотографии со следами крови на пешеходной плитке возле подземного перехода. Женщину забрала скорая помощь, о состоянии ее здоровья пока ничего не известно. На месте работают правоохранители.

Напомним, в этот же день, 19 апреля, из-за сильного ветра в Киеве на улице Новоконстантиновской дерево упало на автомобиль. Дерево погнуло крышу Daewoo Sens и разбило заднее стекло.

Также напомним, что в ночь 2 апреля в Киеве бушевал сильный ураганный ветер - падающие деревья разбивали авто и балконы.