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В Киеве ветер сорвал железные листы с ТЦ: травмирована женщина

Комментариев: 1
Пострадавшую забрала скорая помощь, о состоянии ее здоровья на данный момент ничего не известно.
В Киеве ветер сорвал железные листы с ТЦ: травмирована женщина
© facebook.com/kyiv.love.you
Фото 1/5
  • Пенсионерку травмировали железные листы
  • Пенсионерку травмировали железные листы
  • Пенсионерку травмировали железные листы
  • Пенсионерку травмировали железные листы
  • Пенсионерку травмировали железные листы
В Киеве ветер сорвал железные листы с ТЦ: травмирована женщина
Пенсионерку травмировали железные листы
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В четверг, 19 апреля, на проспекте Победы, напротив станции метро Политехнический институт с недавно построенного ТРЦ Смарт Плаза сильный ветер сорвал железные листы перекрытия. Слетев со здания, они ударили пенсионерку. Удар пришелся в голову. Информация об этом появилась на странице "Я люблю Киев" в Facebook.

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Пользователи соцсетей выкладывают фотографии со следами крови на пешеходной плитке возле подземного перехода. Женщину забрала скорая помощь, о состоянии ее здоровья пока ничего не известно. На месте работают правоохранители.

Напомним, в этот же день, 19 апреля, из-за сильного ветра в Киеве на улице Новоконстантиновской дерево упало на автомобиль. Дерево погнуло крышу Daewoo Sens и разбило заднее стекло.

Также напомним, что в ночь 2 апреля в Киеве бушевал сильный ураганный ветер - падающие деревья разбивали авто и балконы. 

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Теги: Киев, ветер, инцидент, пенсионерка, травма, Политехнический институт
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Комментариев (1)
БЕЗУМЕЦРВВ    19.04.2018, 13:54
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦРВВ
Как платят, так и строят
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