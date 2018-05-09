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Не перевелись маньяки, готовые развязать третью мировую войну - Порошенко

Комментариев: 1
Порошенко выступил на церемонии принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ в Нацмузее истории Украины во Второй мировой войне.
Президент отметил, что Украине нужно быть бдительной
Президент отметил, что Украине нужно быть бдительной
facebook.com/petroporoshenko

В мире, к сожалению, даже после пережитых ужасов двух мировых войн, на сегодняшний день не перевелись маньяки, которые готовы поставить мир на грань третьей мировой войны.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передает УНН.

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"Человеческая память о колоссальных человеческих жертвах во Второй мировой войне, о тысячах до основания разрушенных городов и сожженных сел предостерегает мир от опасности повторения подобной катастрофы. К сожалению, не перевелись еще маньяки, которые готовые поставить мир на грань уже третьей мировой войны. И они здесь, неподалеку. Что от нас требует абсолютной бдительности, ответственности ", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, 30 марта Россия испытала новую ядерную ракету Сармат.

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Теги: президент, мировая война, Порошенко, Путин
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Комментариев (2)
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Пролк    09.05.2018, 11:26
Оценка:  -1
Пролк
Да, с США пора что-то делать...
Конфузий    09.05.2018, 12:06
Оценка:  0
Конфузий
А может с вальцманами, которые говорят, что АТО должно закончиться в считанные часы, но при этом АТО длилось долше чем ВОВ.
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