Не перевелись маньяки, готовые развязать третью мировую войну - Порошенко

Порошенко выступил на церемонии принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ в Нацмузее истории Украины во Второй мировой войне.

В мире, к сожалению, даже после пережитых ужасов двух мировых войн, на сегодняшний день не перевелись маньяки, которые готовы поставить мир на грань третьей мировой войны.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передает УНН.

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"Человеческая память о колоссальных человеческих жертвах во Второй мировой войне, о тысячах до основания разрушенных городов и сожженных сел предостерегает мир от опасности повторения подобной катастрофы. К сожалению, не перевелись еще маньяки, которые готовые поставить мир на грань уже третьей мировой войны. И они здесь, неподалеку. Что от нас требует абсолютной бдительности, ответственности ", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, 30 марта Россия испытала новую ядерную ракету Сармат.