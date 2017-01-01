В Киеве фура протаранила электроопору
Водитель фуры не может объяснить, как произошла авария.
В Киеве фура протаранила электроопору
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В Киеве фура протаранила электроопору
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В субботу, 12 мая, в Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП с участием фуры. Грузовой автомобиль снес электроопору.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
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“Около 12:10 на спуске проспекта Лобановского водитель грузовика DAF на полной скорости снес столб и залетел на тротуар. Сам водитель получил травму ноги, находится в шоковом состоянии, как произошло ДТП, объяснить не может“ - говорится в сообщении.
На месте работают врачи скорой и патрульные, образовалась пробка.
Ранее сообщалось о том, что во Львове мужчина умер за рулем и сбил столб.