Переключиться на мобильную версию

В Киеве прогремел взрыв: ранены шесть человек

Комментариев: 0
На территорию складов неизвестные бросили два взрывных устройства.
Полиция выясняет обстоятельства взрыва
Полиция выясняет обстоятельства взрыва
скриншот видео

На территории промышленной зоны по улице Новопироговской в Голосеевском районе Киева 14 мая произошел взрыва неустановленного взрывного устройства. В результате происшествия пострадали шесть человек, которые с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

Читай также: В Киеве прогремел взрыв, пострадал мужчина

“Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, где им пока оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин в настоящее время находится без сознания“, - говорится сообщении.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на проведение экспертизы.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - “покушение на убийство“.

Как сообщалось 5 апреля, в Черкассах в завод Укроборонпрома бросили две гранаты.

Поделись:
Теги: взрыв, Киев, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь