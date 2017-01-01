В Киеве прогремел взрыв: ранены шесть человек

На территорию складов неизвестные бросили два взрывных устройства.

На территории промышленной зоны по улице Новопироговской в Голосеевском районе Киева 14 мая произошел взрыва неустановленного взрывного устройства. В результате происшествия пострадали шесть человек, которые с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

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“Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, где им пока оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин в настоящее время находится без сознания“, - говорится сообщении.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на проведение экспертизы.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - “покушение на убийство“.

Как сообщалось 5 апреля, в Черкассах в завод Укроборонпрома бросили две гранаты.