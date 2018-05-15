В Киеве очередной зацепер проехался между вагонами метро

Подросток-экстемал проехался так от станции Олимпийская до Лыбедской.

В Киеве на синей ветке метрополитена во вторник, 15 мая, пассажиры наблюдали очередного зацепера, который катался между вагонами подземки.

Об этом сообщает Сегодня.

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“Это было очень страшно. Парень на вид лет 17 или 18 ехал между вагонами и абсолютно не держался. Все ради селфи. Парень явно готовился к экстремальной поездке. На станции Льва Толстого он надел теплую кофту, рюкзак впереди и подозрительно ходил по платформе, а когда прибыл поезд, смотрел на вагоны. Мне это показалось странным, а на следующей станции он вышел из вагона и заскочил на конструкцию между вагонами. Ехал так от станции Олимпийская до Лыбедской. Пожилые люди были в шоке, и только наблюдали с замиранием сердца за тем, что происходило за стеклом вагона“, – рассказала пассажир Анна.

Стоит отметить, что в Киевском метрополитене советуют о подобных инцидентах, пока они не закончились трагически, сообщать машинисту поезда, через переговорное устройство “Пассажир- машинист“, которое есть в каждом вагоне.

Как сообщалось 14 мая, полиция Киева наказала родителей девочек, катавшихся между вагонами метро.