В Киеве кусачками жестоко наказали мошенника

Мужчине вырвали золотой зуб, он около часа истекал кровью.

В Киеве в среду, 25 июля, на Большой Окружной обнаружили истекающего кровью мужчину, с грубо вырванным зубом.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Сообщается, что пострадавший торговал подделками драгоценных металлов и числится в розыске полиции. Один из клиентов мошенника вырвал у него золотой зуб кусачками.

Мужчина находился возле супермаркета сети АТБ больше часа. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Пострадавшего госпитализировали facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось 25 июля, интернет-мошенники наживаются на “продаже“ арбузов.