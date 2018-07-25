В Киеве кусачками жестоко наказали мошенника
Мужчине вырвали золотой зуб, он около часа истекал кровью.
В Киеве в среду, 25 июля, на Большой Окружной обнаружили истекающего кровью мужчину, с грубо вырванным зубом.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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Сообщается, что пострадавший торговал подделками драгоценных металлов и числится в розыске полиции. Один из клиентов мошенника вырвал у него золотой зуб кусачками.
Мужчина находился возле супермаркета сети АТБ больше часа. На место происшествия прибыла скорая помощь.
Как сообщалось 25 июля, интернет-мошенники наживаются на “продаже“ арбузов.