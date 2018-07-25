Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве кусачками жестоко наказали мошенника

Комментариев: 3
Мужчине вырвали золотой зуб, он около часа истекал кровью.
Мужчина торговал подделками драгоценных металлов
Мужчина торговал подделками драгоценных металлов
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве в среду, 25 июля, на Большой Окружной обнаружили истекающего кровью мужчину, с грубо вырванным зубом.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Читай также: Избили и заставили рыть себе могилу: обидчиков АТОшника проучили

Сообщается, что пострадавший торговал подделками драгоценных металлов и числится в розыске полиции. Один из клиентов мошенника вырвал у него золотой зуб кусачками.

Мужчина находился возле супермаркета сети АТБ больше часа. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Пострадавшего госпитализировали
Пострадавшего госпитализировали
facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось 25 июля, интернет-мошенники наживаются на “продаже“ арбузов.

Поделись:
Теги: мошенник, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Таврія    25.07.2018, 15:08
Оценка:  +4
Таврія
Хорошо,хоть зуб забрал надеюсь на поддельный.
weightless    25.07.2018, 14:58
Оценка:  +7
weightless
Вот, он, суд Линча в действии))
krolikoff_net    25.07.2018, 15:19
Оценка:  0
krolikoff_net
Прото , удобно, эффективно и никаких отмазок и смешных приговоров от чертей в мантиях .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь