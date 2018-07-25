Киев снова затопило из-за ливня
Киев снова затопило из-за сильного ливня.
В отдельных местах воды было по колено, а некоторые дороги были полностью затоплены водой.
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На многочисленных фотографиях опубликованных в СМИ и соцсетях видны затопленные дороги и переходы. Также был затоплен подземный переход возле станции метро Политехнический институт, там люди вынуждены были ходить по колена в воде.
Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, подтопление произошло также в районе Дорогожичей, Лукьяновки, Индустриального путерпровода на Борщаговке.
По городу образовались пробки. На некоторых участках дороги вода парализовала движение.
Напомним, 23 июля дождливая погода в Киеве превратила улицы и дороги в реки.