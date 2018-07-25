Киев снова затопило из-за ливня

В отдельных местах воды было по колено, а некоторые дороги были полностью затоплены водой.

Киев снова затопило из-за сильного ливня.

В отдельных местах воды было по колено, а некоторые дороги были полностью затоплены водой.

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На многочисленных фотографиях опубликованных в СМИ и соцсетях видны затопленные дороги и переходы. Также был затоплен подземный переход возле станции метро Политехнический институт, там люди вынуждены были ходить по колена в воде.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, подтопление произошло также в районе Дорогожичей, Лукьяновки, Индустриального путерпровода на Борщаговке.

Сильный ливень снова подтопил Киев 0:00 / 00:10

По городу образовались пробки. На некоторых участках дороги вода парализовала движение.

Напомним, 23 июля дождливая погода в Киеве превратила улицы и дороги в реки.