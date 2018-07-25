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Киев снова затопило из-за ливня

Комментариев: 6
В отдельных местах воды было по колено, а некоторые дороги были полностью затоплены водой.
В некоторых районах парализовано движение
В некоторых районах парализовано движение
mignews.com.ua

Киев снова затопило из-за сильного ливня.

В отдельных местах воды было по колено, а некоторые дороги были полностью затоплены водой.

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На многочисленных фотографиях опубликованных в СМИ и соцсетях видны затопленные дороги и переходы. Также был затоплен подземный переход возле станции метро Политехнический институт, там люди вынуждены были ходить по колена в воде.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, подтопление произошло также в районе Дорогожичей, Лукьяновки, Индустриального путерпровода на Борщаговке.

Сильный ливень снова подтопил Киев
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По городу образовались пробки. На некоторых участках дороги вода парализовала движение.

Напомним, 23 июля дождливая погода в Киеве превратила улицы и дороги в реки

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Теги: непогода, ливень, потоп, затопило, дороги
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Комментариев (6)
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Lyosha    25.07.2018, 18:47
Оценка:  +1
Lyosha
Это всё люди жлобы и свиньи,коих у нас в стране процентов 90. Бросают и окурки и всякий мусор в ливнестоки,а потом любой ливень превращается для города в потоп.
FeCКрысаизбана    25.07.2018, 18:45
Оценка:  +1
FeCКрысаизбана
Тут вины горадминистрации не много, у меня сосед работает водителем авто которая обслуживает ливневую канализацию. Он мне показал фото и видео почему ливнестоки плохо работают. В них куча мусора: полиэтиленовые кульки, раздавленные авто в лепёшку ПЭТ бутылки, коробки от сока так же раздавленные.
FeCКрысаизбана    25.07.2018, 18:50
Оценка:  +1
FeCКрысаизбана
А теперь подумайте, кто это всё бросает на дороги. Бросают пешеходы, пассажиры и водители авто. Таких надо не штрафовать, а привязывать там где сильно заливает, пусть постоят по колено или по пояс в грязной воде, вряд ли потом будут бросать.
Lyosha    25.07.2018, 18:51
Оценка:  0
Lyosha
Вот вот,я о том же написал. Коммунальщики не при чём,они свою работу делают. Свиньи человекоподобные во всём виноваты! Чтоб у всех них руки поотсыхали мусор на землю бросать!
страхшоссе    25.07.2018, 18:35
Оценка:  0
страхшоссе
водный велосипед порадовал
vovaKor    25.07.2018, 18:00
Оценка:  0
vovaKor
Витальку в президенты,может он и страну кудойто порукамиводит )
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