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В Киеве неизвестные остановили городскую электричку и разрисовали ее

Комментариев: 7
Группа неизвестных с закрытыми лицами не давала выйти пассажирам электрички .
Вандалы забросали камнями пассажиров и кабину машиниста
Вандалы забросали камнями пассажиров и кабину машиниста
скриншот из видео

В Киеве вечером 30 июля группа неизвестных принудительно остановила городскую электричку и разрисовала ее краской. 

Соответствующее видео опубликовал в Facebook Киев Оперативный.

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Сообщается, что инцидент произошел между станциями Сырец и Вышгородская. После того, как неизвестные остановили городскую электричку, они не давали пассажирам выйти из вагонов.

“Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов“, - отмечается в сообщении.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

Вандалы остановили городскую электричку и разрисовали ее
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Напомним, в апреле группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр - Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовала вагоны граффити.

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Теги: городская электричка, вандалы, граффити, бомбинг
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Комментариев (8)
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Пролисок    31.07.2018, 11:09
Оценка:  0
Пролисок
Не новость.Таких придурков всегда и везде хватает.Плохо только что Ж.Д их не отслеживает и не наказывает материально по полной.
realМовчанюк    31.07.2018, 11:04
Оценка:  +2
realМовчанюк
Наверняка кто-то из пассажиров сделал видео, современная спец. аппаратура в состоянии сделать картинку лица, чтобы установить лица бандитов
realМовчанюк    31.07.2018, 11:02
Оценка:  +3
realМовчанюк
Теперь, как минимум - этих тварей необходимо разыскать и лет по двадцать тюрьмы дать!
Пролисок    31.07.2018, 11:10
Оценка:  -1
Пролисок
Проще-материально и за ущерб и за не выгоду и за моральный ущерб пассажирам и Ж.Д)))И внуки бы выплачивали))
realМовчанюк    31.07.2018, 11:01
Оценка:  +4
realМовчанюк
вот в такой ситуации и нужно было срочно вызвать особый отряд по ликвидации бандитов - всё в демократию играем!
kostya73    31.07.2018, 10:59
Оценка:  +6
kostya73
Отбросы общества.
НочьБобра    31.07.2018, 10:28
Оценка:  +6
НочьБобра
Куда смотрит полиция ?
Потому_что    31.07.2018, 10:36
Оценка:  0
Потому_что
А она есть? Вы когда последний раз ее видели, уже даже и инвалиды уволились, остался аваков и охранники рошенов.
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