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В Киеве неадекватный мужчина напал на парня с саблей

Комментариев: 2
Нападавший был сильно пьян.
В Киеве неадекватный мужчина напал на парня с саблей
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/4
  • Мужчина получил удар по голове и предплечью
  • Мужчина получил удар по голове и предплечью
  • Объяснить свой поступок нападавший не смог
  • Дебошир задержан
В Киеве неадекватный мужчина напал на парня с саблей
Мужчина получил удар по голове и предплечью
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В центре Киева ночь на воскресенье, 5 августа, неадекватный мужчина, бегая с саблей по Подолу, напал на прохожего и ранил его.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя соответствующие фото.

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“Вот - Андрей Николаевич, он с саблей, что на фото, просто бегал по Подолу и пытался нападать на людей. Очень пьяный и очень буйный. Видимо, “белочка“ зашла в гости. Андрей Николаевич подбежал к молодому человеку 1989 года рождения и нанес ему удар в лобную область, а потом еще и в предплечье“, - говорится в сообщении.

Дебошира задержали правоохранители. Объяснить свой поступок задержанный так и не смог.

Как сообщалось 10 апреля, в Виннице наркоман с саперной лопатой нападал на прохожих.

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Теги: сабля, Киев, пьяный
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Комментариев (2)
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BaltijasCels    05.08.2018, 10:35
Оценка:  +1
BaltijasCels
Казак Гаврила...
ultradetka    05.08.2018, 10:20
Оценка:  +3
ultradetka
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