В Виннице наркоман с саперной лопатой нападал на прохожих

В частности, у 73-летней старушки рубленная рана головы.

Также преступник ударил по голове 23-летнего парня bagnet.org

В городе Винница вечером 8 апреля 22-летний житель города на улице нападал на людей беспричинно, находясь под действием наркотических веществ. Полицейские задержали злоумышленника , который саперной лопаткой наносил телесные повреждения прохожим.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Как сообщают правоохранители, от действий наркомана пострадала 73-летняя старушка. Пострадавшая с рубленой раной головы в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение винницкой больницы.

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“За несколько минут до этого нападающий, выйдя из своего дома, саперной лопаткой нанес удары по голове 23-летнему парню. Пострадавший был с товарищем, поэтому злоумышленник сразу убежал и на той же улице напал на бабушку“, - уточнили в полиции.

Подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные производства статье “Покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений“.

Напомним, в феврале в Белой Церкви наркоман убил свою дочь -раздражал плач.