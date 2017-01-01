В Виннице наркоман с саперной лопатой нападал на прохожих
В городе Винница вечером 8 апреля 22-летний житель города на улице нападал на людей беспричинно, находясь под действием наркотических веществ. Полицейские задержали злоумышленника , который саперной лопаткой наносил телесные повреждения прохожим.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Как сообщают правоохранители, от действий наркомана пострадала 73-летняя старушка. Пострадавшая с рубленой раной головы в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение винницкой больницы.
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“За несколько минут до этого нападающий, выйдя из своего дома, саперной лопаткой нанес удары по голове 23-летнему парню. Пострадавший был с товарищем, поэтому злоумышленник сразу убежал и на той же улице напал на бабушку“, - уточнили в полиции.
Подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные производства статье “Покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений“.
Напомним, в феврале в Белой Церкви наркоман убил свою дочь -раздражал плач.