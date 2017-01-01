Ночью по улицам Киева провезли самолет АН 24

Время для доставки самолета было выбрано ночное, в связи с минимальным трафиком на дорогах.

В Киеве в ночь на среду, 8 августа, от Полицейской академии и до с. Вита Почтовая перевозили самолет АН 24.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

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“Для повышения контроля транспортировки было задействовано более 5 экипажей патрульной полиции и контроль дорожного движения. Чтоб предотвратить аварийные ситуации на дорогах, патрульная полиция по ходу передвижения АН 24 перекрывала участки. Больше всего проблем возникло при повороте на ж/д Киев-Волынский, там затяжной поворот с отбойниками. Но благодаря ювелирной работе мастеров, самолёт прошёл без повреждений. Маршрут дальше был проложен по большой окружной с выездом на одесскую трассу“, - говорится в нем.

Отмечается, что самолет перевозил трактор Антонов. Конечная станция с. Вита Почтовая.

Как сообщалось 2 августа, в Киеве под Шулявским мостом застрял грузовик.