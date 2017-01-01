Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ночью по улицам Киева провезли самолет АН 24

Комментариев: 0
Время для доставки самолета было выбрано ночное, в связи с минимальным трафиком на дорогах.
Ночью по улицам Киева провезли самолет АН 24
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/6
  • Патрульная полиция помогла самолету проехать без ДТП
  • Патрульная полиция помогла самолету проехать без ДТП
  • Патрульная полиция помогла самолету проехать без ДТП
  • Патрульная полиция помогла самолету проехать без ДТП
  • Патрульная полиция помогла самолету проехать без ДТП
  • Патрульная полиция помогла самолету проехать без ДТП
Ночью по улицам Киева провезли самолет АН 24
Патрульная полиция помогла самолету проехать без ДТП
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве в ночь на среду, 8 августа, от Полицейской академии и до с. Вита Почтовая перевозили самолет АН 24.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Читай также: Спасибо за жизнь: самолет МАУ аварийно сел в Киеве

“Для повышения контроля транспортировки было задействовано более 5 экипажей патрульной полиции и контроль дорожного движения. Чтоб предотвратить аварийные ситуации на дорогах, патрульная полиция по ходу передвижения АН 24 перекрывала участки. Больше всего проблем возникло при повороте на ж/д Киев-Волынский, там затяжной поворот с отбойниками. Но благодаря ювелирной работе мастеров, самолёт прошёл без повреждений. Маршрут дальше был проложен по большой окружной с выездом на одесскую трассу“, - говорится в нем.

Отмечается, что самолет перевозил трактор Антонов. Конечная станция с. Вита Почтовая.

Как сообщалось 2 августа, в Киеве под Шулявским мостом застрял грузовик.

Поделись:
Теги: самолет, Киев, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь