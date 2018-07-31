Спасибо за жизнь: самолет МАУ аварийно сел в Киеве

Рейс направлялся из Львова в Египет, но птица попала в двигатель.

В Киеве в понедельник, 30 июля, едва не произошла авиакатастрофа. Авиалайнер рейса PS 5265 Львов - Шарм-эль-Шейх (Египет), который выполнялся компанией МАУ, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Борисполь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ОО Варта-1 Игорь Зинкевич.

В сообщении говорится о том, что аварийную посадку в Киеве самолет сделал после попадания птицы в двигатель.

“Пока не известно, когда будет следующий самолет из Киева“, - пишет Зинкевич.

Также детали ЧП сообщил в cвоем Faceвook один из выживших пассажиров, пользователь соцсетей Алексей Башкирцев.

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“Те моменты когда говорят “Выжили“. Спасибо команде МАУ за жизнь. История проста: на взлете рейса Львов - Шарм, в левый двигатель врезается стая птиц и самолет не может набрать высоту и вот-вот коснется земли вперед носом, но набор высоты продолжается, пилот дрожащим голосом предлагает... “всем успокоится“, набор высоты продолжается с креном в один бок. Сесть невозможно - самолет полон горючего, и начинается “самая долгая дорога над Украиной“. 4,5 часа кружится на одном месте сжигая горючее, и заказывая полосу аварийной посадки в Киеве. Молитвы, успокоение стюардессами людей и сеееели в Киеве! Цените каждое мгновение жизни друзья, так как жизнь могут прервать просто “птички“)))) Смеюсь...“, - написал Алексей Башкирцев.

Как сообщалось 30 июля, над Одесской областью в молдавский самолет ударила молния.