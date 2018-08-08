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Авто нарушителей будут эвакуировать: в Киеве появятся специнспектора

Комментариев: 1
Муниципальные инспекторы начнут действовать с 27 сентября.
Неправильно припаркованные машины сразу будут эвакуировать
Неправильно припаркованные машины сразу будут эвакуировать
rulila.com

Начина с 27 сентября муниципальные инспекторы получат полномочия составлять админпротоколы, выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные автомобили в Киеве.

Об этом сообщил руководитель КП Киевтранспарксервис Александр Нимас.

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В частности, инспекторы по парковке смогут составлять протоколы нарушений и эвакуировать машины, припаркованные на перекрестках, велодорожках, на местах для людей с инвалидностью, в зонах движения общественного транспорта и пешеходного движения. Пока что это имеют право делать исключительно полицейские.

Благодаря этому, по словам Нимаса, можно будет избежать ситуаций, которые складывались во время снегопадов зимой: неправильно припаркованные машины мешали снегорасчитной технике. Этой зимой муниципальные рабочие будут иметь право сразу эвакуировать такие машины.

Если эвакуаторов не хватит, город будет привлекать дополнительные на условиях аутсорсинга.

Как сообщалось 19 июля, Киевсовет отказался отменить подорожание проезда.

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Теги: Киев, авто, эвакуация
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Комментариев (1)
Gagarinn    08.08.2018, 17:25
Оценка:  0
Gagarinn
Надо покупать эвакуатор.
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