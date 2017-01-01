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Киевлянам выплатят социальную помощь ко Дню Независимости - КГГА

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Более 55 тысяч малоимущих и социально незащищенных киевлян получат разовую материальную помощь от государства по случаю Дня Независимости.
Более 55 000 киевлян получат разовую матпомощь ко Дню Независимости
Более 55 000 киевлян получат разовую матпомощь ко Дню Независимости
miaistok.su

В Киеве ко Дню Независимости определенные категории населения получат одноразовую адресную социальную материальную помощь. В основном выплаты полагаются социально незащищенным киевлянам, в том числе внутренне перемещенным лицам. Об этом говорится в распоряжении КГГА №921.

Материальную помощь в размере 300 грн получат получатели пенсии по случаю потери кормильца на детей-сирот, потерявших обоих родителей (круглых сирот).

В размере 250 грн помощь получат:

  • Киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивания конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства;
  • киевляне  - члены семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции, члены семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции;
  • киевляне - члены семей волонтеров и члены семей волонтеров-киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции (в том числе волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;
  • Праведники Бабьего Яра;
  • Жертвы политических репрессий и члены их семей, которые получают повышение к пенсии;
  • участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
  • отцы, матери погибших в мирное время солдат срочной службы.

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Материальная помощь в размере 200 грн полагается:

  • киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
  • киевлянам-участникам антитеррористической операции;
  • инвалидам I группы, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность состоянию на 1 января 2017;
  • инвалидам с детства и детям-инвалидам, которые являются получателями государственной социальной помощи;
  • инвалидам с детства и детям-инвалидам, которые являются получателями социальной пенсии;
  • лицам, достигшим 90-летнего возраста и старше;
  • лицам с недостатками слуха
  • лицам с недостатками зрения.

В размере 150 грн материальную помощь выплатят:

  • ветеранам Второй мировой войны 1939-1945 гг .;
  • получателям государственной социальной помощи;
  • получателям компенсации за предоставление социальных услуг;
  • получателям компенсации по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Материальную помощь в размере 130 грн получат неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов действие лиц, утративших трудоспособность состоянию на 1 января 2017 года.

Лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат одну выплату в большем размере.

Напомним, ранее сообщалось об изменениях, которые ждут киевлян с 1 августа. 

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Теги: Киев, День Независимости, выплаты, социальная помощь, КГГА
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