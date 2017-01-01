Киевлянам выплатят социальную помощь ко Дню Независимости - КГГА
В Киеве ко Дню Независимости определенные категории населения получат одноразовую адресную социальную материальную помощь. В основном выплаты полагаются социально незащищенным киевлянам, в том числе внутренне перемещенным лицам. Об этом говорится в распоряжении КГГА №921.
Материальную помощь в размере 300 грн получат получатели пенсии по случаю потери кормильца на детей-сирот, потерявших обоих родителей (круглых сирот).
В размере 250 грн помощь получат:
- Киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивания конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства;
- киевляне - члены семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции, члены семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции;
- киевляне - члены семей волонтеров и члены семей волонтеров-киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции (в том числе волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;
- Праведники Бабьего Яра;
- Жертвы политических репрессий и члены их семей, которые получают повышение к пенсии;
- участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
- отцы, матери погибших в мирное время солдат срочной службы.
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Материальная помощь в размере 200 грн полагается:
- киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
- киевлянам-участникам антитеррористической операции;
- инвалидам I группы, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность состоянию на 1 января 2017;
- инвалидам с детства и детям-инвалидам, которые являются получателями государственной социальной помощи;
- инвалидам с детства и детям-инвалидам, которые являются получателями социальной пенсии;
- лицам, достигшим 90-летнего возраста и старше;
- лицам с недостатками слуха
- лицам с недостатками зрения.
В размере 150 грн материальную помощь выплатят:
- ветеранам Второй мировой войны 1939-1945 гг .;
- получателям государственной социальной помощи;
- получателям компенсации за предоставление социальных услуг;
- получателям компенсации по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Материальную помощь в размере 130 грн получат неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов действие лиц, утративших трудоспособность состоянию на 1 января 2017 года.
Лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат одну выплату в большем размере.
Напомним, ранее сообщалось об изменениях, которые ждут киевлян с 1 августа.