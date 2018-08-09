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В Киеве пьяный на BMW с "модными" номерами сбил велосипедиста

Комментариев: 2
При задержании нетрезвый водитель прятался от полиции, а затем вел себя агрессивно.
В Киеве пьяный на BMW с "модными" номерами сбил велосипедиста
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/6
  • Пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста
  • Пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста
  • Пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста
  • Пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста
  • Пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста
  • Пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста
В Киеве пьяный на BMW с "модными" номерами сбил велосипедиста
Пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста
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В ночь на четверг, 9 августа в Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя-лихача, в результате которого пострадал велосипедист. Об этом говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

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Отмечается, что лихач на  BMW с модными номерами D77D сбил велосипедиста около 01:30, на проспекте Бажана. Очевидцы аварии остановили нарушителя и оказали первую помощь потерпевшему. Показатели прибора Драггер свидетельствовали о том, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Увидев полицейскую машину, он сразу же попытался скрыться. Мужчина отказался ехать к наркологу и имел явные признаки опьянения.

К счастью, велосипедист не получил серьезных травм, и госпитализация ему не понадобилась, как заключила прибывшая на место скорая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области двое детей погибли в ДТП с грузовиком. 

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Теги: Киев, ДТП, BMW, лихач, пьяный, велосипедист, сбил человека
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Комментариев (2)
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ПроЛив    09.08.2018, 11:54
Оценка:  0
ПроЛив
Если кто - то с ним знаком лично - передай те ему - что он НИЧТОЖЕСТВО , ГОВНЮК И НЕУДАЧНИК,
Вадим333    09.08.2018, 11:52
Оценка:  0
Вадим333
номера очееень модные))) хоть думайте что пишете
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