При задержании нетрезвый водитель прятался от полиции, а затем вел себя агрессивно.

В Киеве пьяный на BMW с "модными" номерами сбил велосипедиста

В Киеве пьяный на BMW с "модными" номерами сбил велосипедиста

В ночь на четверг, 9 августа в Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя-лихача, в результате которого пострадал велосипедист. Об этом говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

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Отмечается, что лихач на BMW с модными номерами D77D сбил велосипедиста около 01:30, на проспекте Бажана. Очевидцы аварии остановили нарушителя и оказали первую помощь потерпевшему. Показатели прибора Драггер свидетельствовали о том, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Увидев полицейскую машину, он сразу же попытался скрыться. Мужчина отказался ехать к наркологу и имел явные признаки опьянения.

К счастью, велосипедист не получил серьезных травм, и госпитализация ему не понадобилась, как заключила прибывшая на место скорая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области двое детей погибли в ДТП с грузовиком.