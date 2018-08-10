Киевские подростки придумали экстремальный вид зацепинга

На этот раз обошлось без жертв.

Столичные подростки пресытились обычными ТРЦ и видеоиграми и ищут новых ощущений facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте академика Палладина очевидцы сфотографировали очередное безумно опасное развлечение подростков.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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"В Киеве подростки осваивают новые технологии зацепинга: цепляются на бензовозы и курят во время движения. это тот случай когда собирать на лечение точно не придется", - отмечается в комментарии к фото.

Одно неудачное движение - и на лечение собирать не придется facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось 15 июня, в киевском метро подростки прыгали под поезд.

30 июля В Киеве от удара током погиб ребенок - компания ребят играла возле станции метро Берестейская, один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца.