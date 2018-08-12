Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника

Комментариев: 2
В городе ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.
Ограбление в Киеве
Ограбление в Киеве
 
В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин  и застрелили охранника, сообщает пресс-служба полиции столицы.
 
По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение на улице Щербакова, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.
 
Правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.
 
Отметим, что сообщение о нападении поступило в 20:00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.
 
Напомним, что ранее в Киеве на улице Генерала Антонова грабители напали на частного предпринимателя и отобрали крупную сумму денег. 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ограбление, ювелирные украшения, грабители, ограбление ювелирной лавки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
РАЗГЕЛЬДЯЙ    13.08.2018, 00:03
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Нахрена было охранника валить, дыбилы.
justices    12.08.2018, 23:45
Оценка:  0
justices
Вообще не буду платить за комуналку.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь