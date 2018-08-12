В Киеве ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника
В городе ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.
В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника, сообщает пресс-служба полиции столицы.
По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение на улице Щербакова, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.
Правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.
Отметим, что сообщение о нападении поступило в 20:00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.
Напомним, что ранее в Киеве на улице Генерала Антонова грабители напали на частного предпринимателя и отобрали крупную сумму денег.
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