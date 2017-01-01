ДТП в Деснянском районе Киева: полиция рассказала детали

На перекрестке произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пять человек, среди них - 6-летняя девочка, госпитализированы.

Информация о пострадавших в результате ДТП пешеходов в полицию не поступала dtp.kiev.ua

В полиции рассказали детали дорожно-транспортного происшествия в Деснянском районе Киева. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, на перекрестке произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пять человек, среди них - 6-летняя девочка, с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Информация о ДТП с участием двух автомобилей в Деснянском районе поступила в дежурную часть столичной полиции в 13:12 понедельника. Правоохранители предварительно установили, что на перекрестке автомобиль ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ (Волга), в результате чего произошло столкновение - и ГАЗ перевернулся.

На момент аварии в салоне ВАЗа находились мужчина и женщина, а в Волге, кроме мужчины и женщины, находился ребенок. Все они доставлены в больницы. Отмечено, что информация о пострадавших в результате ДТП пешеходов в полицию не поступала.

Сейчас правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль в результате аварии влетел в толпу людей.

Также в понедельник в результате ДТП в Киевской области погибли три человека.

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