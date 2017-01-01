В Киеве из-за аварии несколько домов остались без воды
Техническая неисправность оставила жителей Киева без холодного водоснабжения.
В среду, 15 августа, в Киеве произошла авария, по причине которой возникли повреждения на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканал, передают Українські Новини.
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“По состоянию на 10:15 15 августа аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской“, - говорится в сообщении.
Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Орловская, 40/2;
- пер. Орловский 3/1, 5/1, 6, 23/9, 8;
- пр-т. Оболонский 16Б;
- ул. Якуба Коласа 6А;
- ул. Депутатская 30;
- ул. Жолудева 3Г
Отмечается, что аварию планируют ликвидировать в течение суток.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин хочет запретить отключение тепла в холода.