В Киеве из-за аварии несколько домов остались без воды

Техническая неисправность оставила жителей Киева без холодного водоснабжения.

В Киеве в нескольких домах отсутствует холодное водоснабжение nashemisto.dp.ua

В среду, 15 августа, в Киеве произошла авария, по причине которой возникли повреждения на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканал, передают Українські Новини.

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“По состоянию на 10:15 15 августа аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской“, - говорится в сообщении.

Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Орловская, 40/2;

пер. Орловский 3/1, 5/1, 6, 23/9, 8;

пр-т. Оболонский 16Б;

ул. Якуба Коласа 6А;

ул. Депутатская 30;

ул. Жолудева 3Г

Отмечается, что аварию планируют ликвидировать в течение суток.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин хочет запретить отключение тепла в холода.