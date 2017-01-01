Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве из-за аварии несколько домов остались без воды

Комментариев: 0
Техническая неисправность оставила жителей Киева без холодного водоснабжения.
В Киеве в нескольких домах отсутствует холодное водоснабжение
В Киеве в нескольких домах отсутствует холодное водоснабжение
nashemisto.dp.ua

В среду, 15 августа, в Киеве произошла авария, по причине которой возникли повреждения на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканал, передают Українські Новини

Читай также: Киевлян предупредили об отключении света за долги

“По состоянию на 10:15 15 августа аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской“, - говорится в сообщении.

Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Орловская, 40/2;
  • пер. Орловский 3/1, 5/1, 6, 23/9, 8;
  • пр-т. Оболонский 16Б;
  • ул. Якуба Коласа 6А;
  • ул. Депутатская 30;
  • ул. Жолудева 3Г

Отмечается, что аварию планируют ликвидировать в течение суток.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин хочет запретить отключение тепла в холода. 

Поделись:
Теги: Киев, Киевводоканал, авария, отключение воды, холодная вода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь