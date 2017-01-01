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В Киеве начали подачу тепла: Есть проблемы в отдельных районах

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С 15 октября к отоплению уже подключены 163 больницы, 282 школы и 458 детских садов.
Киевтеплоэнерго обнаруживает большое количество повреждений сетей
Киевтеплоэнерго обнаруживает большое количество повреждений сетей
kyivcity.gov.ua

В Киеве 20 октября начали подключать дома к центральному отоплению.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Заместитель Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева фиксируют больше всего повреждений на теплосетях из-за длительного отсутствия газа.

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“Именно в этих районах коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго фиксирует значительное количество повреждений сетей. Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад Киевтеплоэнерго осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки - без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений“, - рассказал чиновник.

Как сообщалось 18 октября, части Киева подняли тарифы на отопление и горячую воду.

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Теги: отопление, газ, тарифы, Киев
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