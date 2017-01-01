В Киеве забросали камнями коммунальщиков

Хулиганы повредили спецтехнику аварийной бригады, которая работала над ликвидацией аварии на теплосети.

В Киеве в ночь на вторник, 23 октября, неизвестные повредили спецтехнику аварийной бригады КП Киевтеплоэнерго, которая работала над ликвидацией аварии на теплосети. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из жилых массивов в переулке Бехтеревском, 10.

Около 23:45 по этому адресу работала аварийная бригада, чтобы восстановить жителям окрестных домов горячее водоснабжение и включить отопление.

Неизвестные бросили в аварийную бригаду камни. Никто из работников и прохожих не пострадал.

Разбито лобовое стекло экскаватора, из-за чего пришлось приостановить работу. Была вызвана следственно-оперативная группа полиции и составлен протокол.

Отмечается, что новые экскаваторы, которые недавно приобрели для коммунального предприятия за счет городской общины, стоят более 3 млн грн за единицу. Замена лобового стекла обойдется в около 18 тысяч гривен.

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