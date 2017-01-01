Убийство двух детей в Киеве: подозреваемую арестовали

Суд взял под стражу на два месяца Екатерину Бабкину - женщину, которая подозревается в утоплении двух своих детей.

Женщину, которая подозревается в убийстве двух своих детей, арестовали на два месяца УНН

Задержанную за убийство собственных детей Екатерину Бабкину арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Дарницкий районный суд Киева в понедельник, 29 октября.

Как отметила судья, срок содержания под стражей Бабкиной начинается с момента ее задержания 27 октября.

"Применить в отношении подозреваемой Бабкиной Екатерины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без установления залога", - отметила судья.

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Напомним, Бабкину задержали неподалеку от Чернигова по подозрению в убийстве двух детей, обнаруженных утопленными в озере в Дарницком районе Киева.

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