Убийство двух детей в Киеве: подозреваемую арестовали
Суд взял под стражу на два месяца Екатерину Бабкину - женщину, которая подозревается в утоплении двух своих детей.
Задержанную за убийство собственных детей Екатерину Бабкину арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Дарницкий районный суд Киева в понедельник, 29 октября.
Как отметила судья, срок содержания под стражей Бабкиной начинается с момента ее задержания 27 октября.
"Применить в отношении подозреваемой Бабкиной Екатерины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без установления залога", - отметила судья.
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Напомним, Бабкину задержали неподалеку от Чернигова по подозрению в убийстве двух детей, обнаруженных утопленными в озере в Дарницком районе Киева.
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