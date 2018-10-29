Появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере

Убийца работала воспитательницей в детском саду.

Женщина слишком страдала из-за того, что муж ушел к другой

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Стали известны подробности о 36-летней женщине, которая утопила в Киеве в Дарницом озере Серебряный Кол своих маленьких сына и дочь.

Об этом сообщает Обозреватель.

По данным СМИ, женщину зовут Екатерина Бабкина, приехала из Крыма и последние несколько лет работала воспитательницей в детском саду. Она регулярно ходила со своими двумя малышами на каток, создавалось впечатление, что семья вполне счастлива.

На столичном катке Льдинка рассказали, что мать всегда ждала дочку, 6-летнюю Аню, после тренировки, обычно они втроем с 4-летним сыном Даней пили чай в кафе.

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“Мы когда фото увидели, в шоке были. Родители думают, что у нее что-то случилось с головой. Всегда очень спокойная, улыбчивая мама. После тренировки она в кафе им покупала чай, сладости, они вместе сидели, смеялись. Мальчик у нее с рук не слезал, очень любил маму. Они очень чистые, опрятные, видно было, что мама за ними ухаживает“, - рассказала одна из сотрудниц на катке.

Также на катке уточнили, что недавно впервые за детьми приходил отец.

“Раньше мы его тут не видели, они только с мамой были. Папа даже не знал, у какого тренера дочка занимается. Показывал фото малышей и спрашивал, не видели ли мы их“, - добавила сотрудница катка.

В детском садике Дарницкого района, где Екатерина Бабкина работала воспитательницей, комментировать ситуацию отказались.

Читай также: На Прикарпатье мать молотком убила 6-летнюю дочь Однако в соцсети, знакомая Екатерины, стилист Елена Фокина, рассказала, что супруг Екатерины был младше нее на несколько лет. Он привез ее в Киев, где у нее не было ни родных, ни друзей. И она все время боялась его потерять, но супруг ушел к другой (молодой блондинке). По словам Фокиной, Екатерина очень тяжело переживала это расставание. Однако в соцсети, знакомая Екатерины, стилист Елена Фокина, рассказала, что супруг Екатерины был младше нее на несколько лет. Он привез ее в Киев, где у нее не было ни родных, ни друзей. И она все время боялась его потерять, но супруг ушел к другой (молодой блондинке). По словам Фокиной, Екатерина очень тяжело переживала это расставание.

По согласованию Киевской местной прокуратуры № 3 матери двух малолетних детей, тела которых утром 28 октября обнаружили в озере Серебряный Кол в Киеве, объявлено подозрение в умышленном убийстве. В Дарницкий райсуд внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.