В Киеве обухом от топора избили депутата-свободовца

Стали известны подробности избиения депутата.

Во Всеукраинском объединении Свобода сообщили подробности избиения депутата киевского горсовета от их партии Владимира Назаренко, которое произошло в Киеве 29 октября.

Об этом сообщает Страна.

“Да, действительно не так давно произошел инцидент с избиением члена ВО Свобода Владимира Назаренко“, - подтвердила инцидент пресс-секретарь ВО Свобода Христина Равлюк.

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По ее словам, депутат припарковался у подъезда, затем к нему подошли двое неизвестных, вооруженных палками в виде обухов от топора.

“У них был нож, и что-то похожее на пистолет. Нападающие были немногословны, действовали без угроз. Когда они подошли Назаренко попытался убежать, но его догнали. Били по голове и по телу, голову он сумел прикрыть руками“, - отметила Равлюк.

По словам пресс-секретаря, после стычки депутат горсовета вызвал скорую и уже в больнице написал заявление в полицию. Позже оружие нападающих полицейские нашли в кустах неподалеку от места нападения. Сам Владимир Назаренко связывает нападение с его активной общественно-политической деятельностью.

“Последней резонансной акцией при его участии была акция Сокола на заправке Glusko, против российского бизнеса в Украине, где Владимир участвовал“, - уточнила Христина Равлюк.

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Стоит отметить. что 27-летний депутат известен активной борьбой с "наливайками" и организацией парковок. Назаренко является членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Он также является заместителем председателя ВОО Сокол, младшим лейтенантом, бойцом 25-го батальона ВСУ Киевская Русь. Недавно Владимира Назаренко обвинили в нападении на посольство России в Киеве. Следком России заочно арестовал Назаренко за умышленную порчу имущества российской дипмиссии.

Кроме того, как отмечает издание, 28 октября активисты блокировали АЗС, которая по их словам “связана с Виктором Медведчуком“. Они помешали женщине оплатить топливо на заправке. В автомобиле в это время находился ребенок-инвалид.

Об этом сообщил общественный активист Сергей Коптелов на своей странице в Facebook.

По его словам, радикалы обвинили женщину в том, что она спонсирует Россию, мешали ей оплатить бензин, обклеили всю машину агитационными наклейками и спрашивали - не была ли она на фронте.

“Нападать на женщину с ребенком с инвалидностью, я считаю, трусливыми и не достойными уважения поступками “патриотов“ в балаклавах. Достойных противников надо искать“, - заключил автор поста.

Как сообщалось 26 октября, в Киеве избили лидера “молодых ляшковцев“ - сломали нос и челюсть.