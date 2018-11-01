На Печерске снова задержали активистов, пострадали полицейские

Правоохранители во время патрулирования заметили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия.

На Печерске во время задержания около 40 человек активистов, пострадали двое правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“Во время несения службы на улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Они пытались установить палатки, а на замечания правоохранителей начали бросать пиротехнические изделия“, - говорится в сообщении.

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На данный момент, всех участников, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в Печерское управление полиции.

Сейчас правоохранители определяют их личности и собирают объяснительные показания, а пострадавшим полицейским оказывают медицинскую помощь.

“Решается вопрос о правовой квалификации“, - рассказали в полиции.

Как сообщила Украинской правде пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, задержанные назывались представителями организации Неизвестный патриот, пока неизвестно, те же это люди, которых правоохранители задерживали в правительственном квартале 31 октября, или нет.

Блищик также опровергла информацию, публикованную в Facebook, о том, что к несовершеннолетним, находящимся в отделении, пришли родители, но их не пускают к детям.

Пострадали двое полицейских kyiv.npu.gov.ua

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“По процедуре их сначала должны опросить, установить их личности, отобрать объяснения. Потом когда уже будет известно, кто они, то вызывают родителей, чтобы им передать детей, и могут составлять протоколы на родителей“, - пояснила Блищик.

По ее словам, накануне на 11-х родителей задержанных молодчиков составили административные протоколы. Одного из ребят задержали за хулиганство, остальных после отобрания объяснений отпустили.

На странице Неизвестного патриота было опубликовано сообщение о том, что под Фондом госимущества, где они требовали отставки главы ФГИ Виталия Трубарова, задержали “около полутора сотен“ членов их организации, в том числе их голову Евгения Строканя и его жену Виту Заверуху.

Напомним, вчера, 31 октября, около двух десятков молодых людей во дворе на Институтской начали одевать балаклавы и готовить файеры, информация об этом сразу поступила в полицию.

Также, в сентябре возле здания Генеральной прокуратуры произошли столкновения между представителями националистических движений, в частности Национального корпуса совместно с С14, и спецподразделением полиции