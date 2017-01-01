Киевлянин устроил стрельбу возле детской поликлиники на Березняках

Предположительно, мужчина был в неадекватном состоянии.

В Киеве на Березняках возле детской поликлиники, расположенной на улице Тычины, был замечен мужчина с пистолетом. Злоумышленник начал стрелять в воздух и землю. Однако, на него набросились полицейские.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

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“На Тычины, 6 (возле детской поликлиники), неизвестный неадекват неизвестно зачем начал стрелять. Стрелял в землю и вверх. Задержан. Во время задержания громко кричал, что он “свой“, а пистолет “стартовый“, - говорится в сообщении.

Мужчина утверждал, что “его в этом районе знают“ и стрелял он якобы “ради прикола“.

Как сообщалось 1 ноября, в центре Бердянска произошла стрельба.