В Охматдете оборудование залило цементным раствором - соцсети

ЧП произошло в Новом Корпусе, который ранее торжественно открыл Гройсман.

В новом корпусе Национальной детской специализированной больницы Охматдет произошло затопление отделения службы крови - кабинет для карантинизации плазмы затопило цементным раствором.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО Национальный интерес Украины Василий Апасов.

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По словам общественного деятеля, в помещение службы крови с верхнего этажа протек цементный раствор, который использовали для выравнивания пола.

“Пострадал все тот же центр службы крови. Кабинет карантинизации плазмы. Через пол протекла стяжка. Затопило цементным раствором. Залиты мебель и холодильное оборудование”, — написал Апасов.

В помещение службы крови с верхнего этажа протек цементный раствор facebook.com/vasiliyapasoff

Как сообщалось в августе, массовое увольнение врачей из Охматдета поставило под угрозу жизни детей.