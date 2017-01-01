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В Охматдете оборудование залило цементным раствором - соцсети

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ЧП произошло в Новом Корпусе, который ранее торжественно открыл Гройсман.
Пострадало помещение Центра службы крови
Пострадало помещение Центра службы крови
unn.com.ua

В новом корпусе Национальной детской специализированной больницы Охматдет произошло затопление отделения службы крови - кабинет для карантинизации плазмы затопило цементным раствором.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО Национальный интерес Украины Василий Апасов.

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По словам общественного деятеля, в помещение службы крови с верхнего этажа протек цементный раствор, который использовали для выравнивания пола.

“Пострадал все тот же центр службы крови. Кабинет карантинизации плазмы. Через пол протекла стяжка. Затопило цементным раствором. Залиты мебель и холодильное оборудование”, — написал Апасов.

В помещение службы крови с верхнего этажа протек цементный раствор
В помещение службы крови с верхнего этажа протек цементный раствор
facebook.com/vasiliyapasoff

Как сообщалось в августе, массовое увольнение врачей из Охматдета поставило под угрозу жизни детей.

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Теги: Охматдет, больница
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