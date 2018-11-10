В Киеве радикалы С14 устроили акцию против перевозчиков

Радикалы обвиняют маршрутчиков в том, что они регулярно отказываются перевозить участников АТО.

На центральном автовокзале Киева в субботу, 10 ноября, активисты праворадикальной организации С14 организовали акцию против перевозчиков.

Об этом сообщают Вести.

Как сообщается, радикалы обвиняют маршрутчиков в том, что те регулярно отказываются перевозить атошников. Они ждут директора автовокзала, от которого хотят потребовать объяснений.

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Также в организации обращают внимание на рекламу, предлагающую автобусные поездки на неподконтрольную Украине территорию Донбасса и в Крым, при этом претензии касаются не только рейсов, идущих с автовокзала.

Кроме того, активисты планируют пройтись рейдом по питейным заведениям района.

Ранее представители С14 заявили, что “по просьбе трудового коллектива “взяли под охрану“ стратегическое предприятие в Черниговской области.