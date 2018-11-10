Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве радикалы С14 устроили акцию против перевозчиков

Комментариев: 4
Радикалы обвиняют маршрутчиков в том, что они регулярно отказываются перевозить участников АТО.
С14 устроила пикет на киевском автовокзале
С14 устроила пикет на киевском автовокзале
vesti-ukr.com

На центральном автовокзале Киева в субботу, 10 ноября, активисты праворадикальной организации С14 организовали акцию против перевозчиков.

Об этом сообщают Вести.

Как сообщается, радикалы обвиняют маршрутчиков в том, что те регулярно отказываются перевозить атошников. Они ждут директора автовокзала, от которого хотят потребовать объяснений.

Читай также: В Харькове Нацкорпус заблокировал “слишком шумный“ ночной клуб

Также в организации обращают внимание на рекламу, предлагающую автобусные поездки на неподконтрольную Украине территорию Донбасса и в Крым, при этом претензии касаются не только рейсов, идущих с автовокзала.

Кроме того, активисты планируют пройтись рейдом по питейным заведениям района. 

 
 
 

Ранее представители С14 заявили, что “по просьбе трудового коллектива “взяли под охрану“ стратегическое предприятие в Черниговской области.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, фото, акция, националисты, маршрутка, перевозчики, радикалы, участник АТО, С14
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
denis82    10.11.2018, 15:03
Оценка:  +1
denis82
идея правильная, но не туда пришли...как обычно
denis82    10.11.2018, 14:54
Оценка:  +1
denis82
очередная проплаченная шняга, К ОМЕЛЯНУ СХОДИТЕ...лучше
denis82    10.11.2018, 14:50
Оценка:  +3
denis82
ребята из с 14 вы бы не касирше мозг выносили, а компетентным органам, сцыкуны толпой только могут, к вальцману сходили бы лучше
denis82    10.11.2018, 14:46
Оценка:  +1
denis82
они даже писать правильно не умеют, внимательно смотрите как букву т потом зарисовали...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь