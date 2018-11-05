В Чернигове С14 "взяло под охрану" стратегическое госпредприятие

Радикалы заявляют, что будут охранять предприятие совместно с ветеранами, служившими на Донбассе.

В городе Чернигов радикалы из общественной организации С14 заявили, что “по просьбе трудового коллектива“ взяли под охрану Смолинский торфозавод, который является филиалом государственного предприятия Черниговторф.

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Об этом сообщает организация С14 на своей странице в Facebook.

Активисты пишут, что основанием для такого решения послужили “риски рейдерского захвата со стороны олигархически-промышленных групп, в угоду которым недавно была совершена очередная неудачная попытка незаконной смены действующего руководства ГП Черниговторф.

“Четвертый день на предприятии действует система пропусков и усиленная охрана. Сегодня важно, чтобы завод работал в обычном режиме, так как от его стабильной работы зависит обеспеченность дешевым топливом ряда социальных учреждений и судьба семей 80 рабочих. Ситуация контролируемая и в случае каких-то угроз со стороны рейдеров мы готовы дать отпор“, - прокомментировал ситуацию руководитель Черниговской областной ячейки С14 Александр Максимец.

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Радикалы напоминают, что недавно руководство и профсоюзные лидеры двух последних торфозаводов Черниговщины - Ирванцевского и Смолинского, заявили о попытках рейдерства, которые якобы осуществляются с подачи директора Государственного концерна Укрторф Андрея Озерчука и высокодолжностных лиц Минэнергоугля.

“Активисты объединения С14, проводя собственное расследование, натолкнулись на след олигархов и народных депутатов, фамилии которых будут обнародованы позже“, - отмечается в сообщении.

Напомним, громкий конфликт вокруг Укрторфа происходил также в 2011 году - тогда Кабинет министров Украины уволил Виктора Юрченко с должности генерального директора Госконцерна Укрторф, а также его заместителей. Независимый профсоюз горняков Украины заявил, что в сентябре 2011 года неизвестные избили народного депутата Михаила Волынца. В те же дни здание Укрторфа в центре Киева захватили неизвестные.

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