На Троещине грабитель напал на девочку в подъезде

Инцидент произошел на улице Будищанской.

В Деснянском районе Киева мужчина напал в подъезде на 13-летнюю школьницу и отобрал у нее мобильный телефон. Полиции удалось задержать преступника.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

По данным ведомства, в Деснянскон управление полиции поступило сообщение о грабеже 13-летней местной жительницы на улице Будищанская.

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Потерпевшая рассказала, что возвращалась из школы, когда на лестнице возле лифта ее встретил мужчина и выхватил из рук мобильный телефон. Правоохранители установили, что, убегая, грабитель выбросил мобильный телефон, а родственница потерпевшей узнала в злоумышленнике своего соседа.

Полицейские разыскали мужчину и доставили его в Деснянское управление полиции. Им оказался 31-летний житель Деснянского района, ранее судимый за имущественные преступления.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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