Под Харьковом педофил убил 15-летнюю девочку

Правоохранители разыскивают в Харьковской области педофила, который изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку.

В Харьковской области правоохранители разыскивают неизвестного, который изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Отмечено, что заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции. К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции.

“В ходе розыскных мероприятий ее тело было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка. Кроме того, у погибшей пропала сумка с личными вещами“, - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские объявили в розыск подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

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Тело Алисы Онищук нашли в лесополосе возле села Покотиловка hk.npu.gov.ua

Также следователи проводят досудебное расследование по статьям умышленное убийство, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и разбой.

Как сообщалось 1 ноября, правоохранители задержали мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку на Троещине в Киеве.