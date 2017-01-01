Блондинка с топором и Porsche: стали известны новые подробности

Из видео киевлян, которые стали свидетелями происшествия был смонтирован музыкальный клип.

Кадр из клипа на новый трек MDZ под названием NO STRESS Скриншот из видео

На днях в столице неизвестная блондинка в розовом пальто разгромила спорткар Porsche 718, стоимостью порядка 100 000$, который был припаркован на одном из центральных перекрестков города.

Женщина исписала машину надписями “Сволочь“ и “Урод” и изрубила ее топором. Выяснилось, что это оказалось срежесированной постановкой.

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Видео инцидента публиковали в сети очевидцы и они на самом деле были реальными. Именно из них и был смонтирован клип на новый трек музыкального проекта MDZ под названием NO STRESS, сообщает пресс-служба артистки.

Инцидент широко обсуждался не только в Украине, но и в Беларуси, России, Казахстане, Армении и других странах. Сама артистка никаких комментариев по этому поводу не дает.

Напомним, возле Хоральной синагоги Бродского девушка в розовом пальто написала на Porsche Boxter слово “сволочь“. После этого она достала топор и несколько раз ударила им по капоту и лобовому стеклу машины