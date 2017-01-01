Власти Киева заявили о загрузке мостов на 140%

В этом году уже выполнен капитальный ремонт нескольких мостов и путепроводов на оживленных направлениях.

Загруженность путепроводов, мостов и других инженерных сооружений в Киеве составляет 140%. Об этом сказал первый замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Иван Шпилевой.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в субботу, 17 ноября.

"Столичные мосты, основная масса которых построена еще в 50-70-е, годы нещадно эксплуатировались, и никто не вкладывался в их ремонт. Загруженность путепроводов, мостов и других инженерных сооружений сегодня составляет 140%. Поэтому в столице было проведено их комплексное обследование", – отметил Шпилевой.

По его словам, в этом году был выполнен капитальный ремонт мостов на Одесской площади, проспекте Науки, на ул. Малинской, Железнодорожной, путепроводов на Нивках, бульваре Вацлава Гавела, ул. Палладина, на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги, Святошинском мосту и т.д.

Также продолжаются работы на мосту им. Патона, в следующем году ремонт будет продолжен. Продолжается ремонт деформационных швов на Южном мосту. К концу лета 2019 планируется завершить работы на Русановском мосту.

Напомним, в пятницу, 16 ноября, стало известно, что в Киеве на улице Строителей провалился мост – неподалеку от станции метро Дарница. В свою очередь в Киевавтодоре тогда заявили, что на путепроводе идет ремонт тротуара.

Ранее в Киеве в очередной раз перенесли сроки сноса Шулявского моста.

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