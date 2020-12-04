В Киеве жители блокируют улицу из-за отсутствия отопления

Отопление в домах отсутствует с 24 октября.

В Киеве жители домов на улице Зоологической в понедельник, 19 ноября, в знак протеста перекрыли проезжую часть дороги из-за отсутствия отопления.

Об этом сообщает 112.ua.

Местные жители сообщили, что еще с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12. Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

Читай также: Не доехала: В Киеве пожарная машина провалилась под асфальт

“Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу“, - рассказала одна из митингующих.

Сегодняшнюю акцию митингующие назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день, если отопление не возобновят.

Как сообщалось 14 ноября, в Киеве прорвало водопровод, затоплены дворы.