В Киеве мужчины с битами напали на автомобиль

В центре столицы произошел дорожный инцидент, во время которого движущийся автомобиль преследовала группа лиц.

В Киеве вечером 19 ноября группа мужчин напала с битами автомобиль, стоявший в тянучке на набережной возле станции метро Почтовая площадь. Об этом в Facebook сообщил Киев оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел около 20.25.

На выложенном видео с регистратора видно, как к машине подбегает мужчина с битой и начинает разбивать лобовое стекло.

Водитель пытается быстро уехать с места происшествия, однако в кадре появляются мужчины, которые бросаются в погоню. Некоторые из них держат в руках палки.

В комментариях к видео пользователи соцсети отметили, что нападавшие были на трех автомобилях.

О причинах конфликта на данный момент не известно. Комментариев от правоохранителей пока также не поступало.

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Напомним, в сентябре прошлого года в районе Южного вокзала в Киеве несколько молодых мужчин с битами разгромили припаркованные автомобилей.

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