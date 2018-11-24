Убегающий вор погиб под колесами авто в Киеве

Погибший украл у мужчины личные вещи, после чего пострадавший стал его преследовать. Убегая злоумышленника сбил автомобиль.

Вор выбежал на проезжую часть и погиб espreso.tv

В Киеве вечером 23 ноября под колесами автомобиля Hyundai погиб пешеход-нарушитель, который убегал с украденными вещами, сообщают Вартові еспресо.

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По словам свидетеля - погибший украл у него личные вещи в торговом центре, мужчина это заметил и начал преследовать вора. Во время преследования злоумышленник выбежал на проезжую часть, где попал под колеса Hyundai.

Врачи "скорой" пытались реанимировать пострадавшего, но безрезультатно, мужчина скончался на месте происшествия.

Отметим, подобный случай произошел в Киеве в сентябре. Тогда карманник убегал от полиции и попал под автомобиль, в результате чего погиб.

А в конце октября убегавший грабитель погиб под колесами полицейского автомобиля.