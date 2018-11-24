Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убегающий вор погиб под колесами авто в Киеве

Комментариев: 1
Погибший украл у мужчины личные вещи, после чего пострадавший стал его преследовать. Убегая злоумышленника сбил автомобиль.
Вор выбежал на проезжую часть и погиб
Вор выбежал на проезжую часть и погиб
espreso.tv

В Киеве вечером 23 ноября под колесами автомобиля Hyundai погиб пешеход-нарушитель, который убегал с украденными вещами, сообщают Вартові еспресо.

Читай также: В Черновцах грузовик на тротуаре насмерть сбил женщину

По словам свидетеля - погибший украл у него личные вещи в торговом центре, мужчина это заметил и начал преследовать вора. Во время преследования злоумышленник выбежал на проезжую часть, где попал под колеса Hyundai.

Врачи "скорой" пытались реанимировать пострадавшего, но безрезультатно, мужчина скончался на месте происшествия.

Отметим, подобный случай произошел в Киеве в сентябре. Тогда карманник убегал от полиции и попал под автомобиль, в результате чего погиб. 

А в конце октября убегавший грабитель погиб под колесами полицейского автомобиля.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ДТП, воры, видео, кража, фото, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Georg55    24.11.2018, 15:38
Оценка:  0
Georg55
На одного вора меньше...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь