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Горело здание Минфина: Пожарные эвакуировали чиновников

Комментариев: 1
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
facebook.com/minfin.gov.ua

В Киеве на Подоле возле метро Контрактовая в здании Министерства финансов утром 29 ноября произошел пожар, сотрудников - эвакуировали.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Киеве Светлану Водолагу.

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“В 7:37 в здании Минфина сработала пожарная сигнализация, на место выехало 6 единиц пожарной техники, горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали“, - сообщила Водолага.

Причины возгорания и масштабы причиненного огнем ущерба уточняются.

Как сообщалось 27 ноября, установлена личность одного из злоумышленников, пытавшихся поджечь Андреевскую церковь.

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Теги: пожар, Минфин, Подол, Киев
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Комментариев (1)
sv_sim    29.11.2018, 09:13
Оценка:  0
sv_sim
приятно когда день с хороших новостей начинается))) А зачем эвакуировали?? не понятно
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