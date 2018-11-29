Горело здание Минфина: Пожарные эвакуировали чиновников
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
В Киеве на Подоле возле метро Контрактовая в здании Министерства финансов утром 29 ноября произошел пожар, сотрудников - эвакуировали.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Киеве Светлану Водолагу.
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“В 7:37 в здании Минфина сработала пожарная сигнализация, на место выехало 6 единиц пожарной техники, горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали“, - сообщила Водолага.
Причины возгорания и масштабы причиненного огнем ущерба уточняются.
Как сообщалось 27 ноября, установлена личность одного из злоумышленников, пытавшихся поджечь Андреевскую церковь.