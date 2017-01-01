Сегодня в Киеве откроется резиденция Святого Николая

Резиденция Святого Николая начнет свою работу в колокольне Печерской лавры .

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В Киеве в пятницу, 30 ноября, в 15:00 состоится открытие резиденции Святого Николая в Большой лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Об этом сообщает пресс-служба историко-культурного заповедника.

В Резиденции святого Николая дети и взрослые будут иметь прекрасную возможность:

посетить Кабинет святого Николая и пообщаться с ним,

осмотреть I и II ярус Резиденции;

побывать в Беседке желаний;

написать письмо Святому Николаю;

осуществить видеопутешествие тропами Николая Чудотворца;

ознакомиться с уникальными творческими работами около ста мастеров из Украины, Грузии, Израиля различной технике исполнения: папье-маше, фарфор, пластик, текстиль, соломоплетения, керамика, валяние, пэчворк, картины вышитые лентами и тому подобное;

увидеть выставочные работы Музей на крыльях из города Кременная Луганской области;

принять участие в развлекательной программе для детей.

Особенностью праздничного открытия резиденции Святого Николая в этом году станет представление города ангелов - Международной выставки авторских кукол “Ангелы, те ... кто всегда рядом“.

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На выставке в Национальном Киево-Печерском заповеднике можно будет увидеть работы около ста мастеров из Украины, Грузии, Израиля, выполненные различной технике: папье-маше, фарфор, пластик, текстиль, соломоплетения, керамика, валяние, пэчворк, картины вышитые лентами и другие.

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