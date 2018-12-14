В Фастове прогремел взрыв: Обрушилась часть пятиэтажки
Предварительная причина разрушений - взрыв от утечки газа.
В Фастове прогремел взрыв: Обрушилась часть пятиэтажки
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В Фастове прогремел взрыв: Обрушилась часть пятиэтажки
Данные о пострадавших уточняются
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В городе Фастов Киевской области на улице Интернациональная (сейчас переименована на Мазепы) 14 декабря около 9:20 произошел взрыв, разрушивший часть жилого дома.
В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей. Больше всего повреждены квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах.
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Место оцепили, приехал мер, по словам очевидцев есть запах газа. Предполагают, что в жилом доме произошла утечка газа. Другая предварительная причина - взрыв газового котла.
На месте проводится эвакуация жителей.
В Фастове обрушился жилой дом
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