В Фастове прогремел взрыв: Обрушилась часть пятиэтажки

Предварительная причина разрушений - взрыв от утечки газа.

На весь экран Свернуть

В городе Фастов Киевской области на улице Интернациональная (сейчас переименована на Мазепы) 14 декабря около 9:20 произошел взрыв, разрушивший часть жилого дома.

В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей. Больше всего повреждены квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах.

Читай также: Под Сумами прогремел взрыв в многоквартирном доме

Место оцепили, приехал мер, по словам очевидцев есть запах газа. Предполагают, что в жилом доме произошла утечка газа. Другая предварительная причина - взрыв газового котла.

На месте проводится эвакуация жителей.

В Фастове обрушился жилой дом 0:00 / 00:41

Как сообщалось 3 декабря, в Днепре мощный взрыв газа разрушил дом,пострадала старушка.