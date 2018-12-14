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В Фастове прогремел взрыв: Обрушилась часть пятиэтажки

Комментариев: 1
Предварительная причина разрушений - взрыв от утечки газа.
В Фастове прогремел взрыв: Обрушилась часть пятиэтажки
© bigmir.net
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  • Данные о пострадавших уточняются
  • Данные о пострадавших уточняются
  • Данные о пострадавших уточняются
  • Данные о пострадавших уточняются
  • Данные о пострадавших уточняются
В Фастове прогремел взрыв: Обрушилась часть пятиэтажки
Данные о пострадавших уточняются
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В городе Фастов Киевской области на улице Интернациональная (сейчас переименована на Мазепы) 14 декабря около 9:20 произошел взрыв, разрушивший часть жилого дома. 

В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей. Больше всего повреждены квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах.

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Место оцепили, приехал мер, по словам очевидцев есть запах газа. Предполагают, что в жилом доме произошла утечка газа. Другая предварительная причина - взрыв газового котла. 

На месте проводится эвакуация жителей.

В Фастове обрушился жилой дом
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Как сообщалось 3 декабря, в Днепре мощный взрыв газа разрушил дом,пострадала старушка.

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Теги: взрыв газа, обрушение, дом, Фастов, Киевская область
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Комментариев (1)
Vesna_Krasna2    14.12.2018, 10:20
Оценка:  +3
Vesna_Krasna2
Беда, остались люди без квартир.
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