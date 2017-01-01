В Киеве ограбили АЗС: Преступники задержаны

Грабители напали на охранника и забрали из кассы все деньги.

На проспекте Освободителей в Днепровском районе Киева произошло разбойное нападение на автозаправочную станцию. Охранник успел нажать тревожную кнопку и грабителей задержали, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

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Трое мужчин угрожали работнику станции техобслуживания. Пока один ждал в автомобиле, его сообщники зашли в помещение АЗС и начали угрожать работнику применением электрошокера. Преступники забрали из кассы 1200 гривен, а охранник в это время успел незаметно для преступников нажать тревожную кнопку.

Когда нападавшие пытались убежать, работники станции одного из них остановили на выходе, а двух других задержали полицейские охраны возле автомобиля. Все злоумышленники оказались киевлянами, 1996, 1993, 1985 годов рождения, ранее все задерживались за имущественные преступления.

По этому факту Днепровское управление полиции начало уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 14 декабря в Киеве задержали банду налетчиков на АЗС.